تقديم الخدمة الطبية لـ 652 مواطنا خلال قوافل جامعة قناة السويس بقرية "جلبانة"

انطلقت العديد من القوافل الطبية بجامعة قناة السويس؛ لتصل إلى القرى الأكثر احتياجًا، حيث تعمل الجامعة في إطار مبادرة حياة كريمة، سعياً لأداء دورها الاجتماعى الذي تقدمه لخدمة المجتمع، حيث توفر الأطباء والأدوية بشكل مجانى للمواطنين في أماكن تواجدهم، مؤكداً على أهمية تعاون الجامعة بكل كوادرها مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وإطلاق القوافل الطبية والبيطرية والتنموية الشاملة.

هذا وصرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة حريصة على الاستعانة بكفاءات من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات والمجالات، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا عبر قوافل شاملة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر البشرية، مُشيراً إلى أهمية القوافل التي يُطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة للفئات غير القادرة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات والمشاركة في أنشطة خدمة المجتمع في مختلف المجالات الحياتية.

جاء ذلك ضمن تصريحات رئيس الجامعة على إطلاق قافلة طبية شاملة لقرية «جلبانة» التابعة لمدينة القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية؛ لتقديم خدماتها للمواطنين في 11 تخصصًا طبيا مختلفا؛ تحقيقاً لأهداف مُبادرة القرن ، وتعزيزًا للدعم الطبى وتشخيص الحالات والاحتياجات الطبية للمواطنين بمقار قراهم.

شارك بالقافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتم صرف العلاج المجانى لكى تساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وتابع "مندور" أن القافلة قدمت خدماتها الطبية والتوعوية لعدد من المواطنين، وصل لـ 652 مواطنًا ومواطنة، حيث تم الكشف على 100 حالة طب أسنان، 152 عظام، 46 بعيادة الأنف والأذن، 15 حالة جراحة، 60 أمراض جلدية ، 62 أطفال، 65 باطنة، 35 رمد، 18 طب أسرة، 14 نساء و 90 طب أسرة.

أما الخدمات البيطرية فقد تم تقديمها إلى 400 مُربي ل1080 حالة بيطري.

وأضاف رئيس الجامعة أن القافلة قامت بعقد ندوات توعوية على هامش الفعاليات الطبية، حيث قدمت كلية التمريض توعية للأمهات عن أهمية النظافة الشخصية للطفل والتغذية السليمة، وكيفية التعامل مع حالات إرتفاع الحرارة وأماكن وضع الكمامات وأهمية الإلتزام بالسوائل والعلاج، إلى جانب توعية الأمهات بأخطاء الوجبات الجاهزة والمواد الحافظة، أهمية التغذية السليمة للوقاية من أمراض الانيميا وطرق الرضاعة السليمة.

فيما قدمت كلية الزراعة خدماتها ل 40 مزارع من خلال الزيارات الميدانية للبساتين المنزرعة والتعرف على بعض المشكلات ورصدها وتقديم إرشادات للتعامل مع تلك المشكلات، مع توزيع المبيدات الزراعية التي يتم صرفها بالمجان.

أشرف على تنظيم القافلة المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة، كما شارك بالقافلة الدكتور محمد وصفي وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود فرج أستاذ الحشرات ورئيس قسم وقاية النبات ووكيل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.