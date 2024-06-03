محافظ كفر الشيخ: اعتماد 39 مدرسة في 13 إدارة تعليمية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن حصول 39 مدرسة على الإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بواقع 6 مدارس بكل من إدارتى شرق كفر الشيخ والرياض، و5 مدارس بكل من إدارتى سيدي سالم وبلطيم، و4 مدارس بغرب كفر الشيخ، و3 مدارس بكل من إدارتى مطوبس ودسوق، و2 مدرسة بإدارتى بيلا وفوه، ومدرسة واحدة بكل من الحامول وقلين وبرج البرلس، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأحمد البرشومي، مدير إدارة الجودة بالمديرية.



وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، باعتماد 39 مدرسة،يصبح إجمالي المدارس التي جرى اعتمادها 315 مدرسة بالمحافظة ومتبقى ظهور نتيجة 33 مدرسة تم زيارتها خلال الفصل الدراسي الثاني 2023-2024.

وأضاف عبدالله، المدارس التي جارى اعتمادها 315 مدرسة، موزعة على الإدارات التعليمية، إدارة سيدى سالم 55 مدرسة، وإدارة شرق كفر الشيخ 45 مدرسة، وإدارة الرياض 40 مدرسة، وإدارة قلين 33 مدرسة، وإدارة بيلا 25 مدرسة، وإدارة دسوق 22 مدرسة، وإدارة غرب كفر الشيخ 21 مدرسة، وإدارة بلطيم 20مدرسة، وإدارتى مطوبس والحامول بكل متهما 15 مدرسة معتمدة، وإدارة فوه 10 مدارس، وإدارتى سيدى غازى وبرج البرلس بكل متهما 7 مدرسة معتمدة.

الجدير بالذكر أن مدة الاعتماد 5 سنوات، تخضع المؤسسة خلالها للمتابعة للتحقق من استمرارية مقومات الاعتماد وتنتهي صلاحية الاعتماد إذا لم تتقدم المدرسة للاعتماد بعد مرور السنوات ال5.