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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمم المتحدة: 6600 مهاجر أفريقي يعانون ظروفا صعبة في اليمن

المنظمة الدولية للهجرة
المنظمة الدولية للهجرة
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن 6600 مهاجر أفريقي يعانون ظروفا صعبة ومحفوفة بالمخاطر في اليمن.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة - في بيان نلقته قناة الفضائية اليمنية -أن هناك محاولات جادة للعمل على إعادتهم إلى بلادهم لكن الظروف في اليمن تحول دون ذلك.

ودعت المنظمة إلى ضرورة توفير الأمن والدعم للمهاجرين لحين إعادتهم إلى بلدانهم لتجنب تعرضهم لكارثة إنسانية.

وشددت المنظمة على أن برنامج العودة الإنسانية الطوعية حاليًا هو السبيل الوحيد الآمن والكريم لعودة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في اليمن.

المنظمة الدولية للهجرة الامم المتحده اليمن