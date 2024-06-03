الأمم المتحدة: 6600 مهاجر أفريقي يعانون ظروفا صعبة في اليمن

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن 6600 مهاجر أفريقي يعانون ظروفا صعبة ومحفوفة بالمخاطر في اليمن.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة - في بيان نلقته قناة الفضائية اليمنية -أن هناك محاولات جادة للعمل على إعادتهم إلى بلادهم لكن الظروف في اليمن تحول دون ذلك.

ودعت المنظمة إلى ضرورة توفير الأمن والدعم للمهاجرين لحين إعادتهم إلى بلدانهم لتجنب تعرضهم لكارثة إنسانية.

وشددت المنظمة على أن برنامج العودة الإنسانية الطوعية حاليًا هو السبيل الوحيد الآمن والكريم لعودة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في اليمن.