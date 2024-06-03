المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة بالسعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الاثنين.

وتوقع المركز أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة)؛ في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الشرقية، والرياض، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك) تمتد إلى أجزاء من منطقة الجوف.

وأوضح المركز أن المدينة المنورة سجلت أعلى درجة حرارة 46 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.

وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرمة والخرج والعلا والأحساء 45 مئوية، والرياض وتبوك ووادي الدواسر وحفر الباطن ومنى ومزدلفة والتنهات والدهناء والصمان 44 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ15 درجة، تليها أبها 17 درجة، والباحة 18 مئوية.