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الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد: تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أعلنت هيئة السكة الحديد عن تعديل تركيب وإمتداد مسير بعض القطارات على خط ( القاهرة / الإسماعيلية والعكس ) إعتباراً من يوم السبت الموافق 2024/6/8 كالاتى :

- تعديل تركيب قطارات (1113 ، 954 ، 961 ، 962 ) القاهرة الإسماعيلية والعكس بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة.

- إمتداد مسير قطاري ( 113، 962 ) لمحطة القاهرة طبقاً للجداول المرفقة .

جاء ذلك فى إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

واكدت الهيئة انها لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب .

هيئة السكة الحديد قطاع الوحدات المتحركة مسير بعض القطارات القاهرة الإسماعيلية