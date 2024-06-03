السكة الحديد: تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تعديل تركيب وإمتداد مسير بعض القطارات على خط ( القاهرة / الإسماعيلية والعكس ) إعتباراً من يوم السبت الموافق 2024/6/8 كالاتى :

- تعديل تركيب قطارات (1113 ، 954 ، 961 ، 962 ) القاهرة الإسماعيلية والعكس بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة.

- إمتداد مسير قطاري ( 113، 962 ) لمحطة القاهرة طبقاً للجداول المرفقة .

جاء ذلك فى إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

واكدت الهيئة انها لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب .