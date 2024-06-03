مسؤول أوروبي: العراق يخطو خطوات كبيرة في مكافحة الفساد

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سايلر، اليوم الاثنين، أن العراق يخطو خطوات كبيرة في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن النزاهة والقضاء يقومان بأعمال كبيرة جدًا على مستوى القضايا والإدانات والشركات والبنوك الأوروبية.



وقال سايلر - في مؤتمر اللقاء الإقليمي رفيع المستوى، تحت عنوان (تعزيز التعاون من أجل استراتيجيات وطنية فعالة لمكافحة الفساد) - إن الاتحاد الأوروبي مهتم جدًا بالقوانين العراقية والعربية الخاصة بمكافحة الفساد؛ لذلك ندعم ونساعد بخبراتنا مع الخبرات العراقية.



وأضاف - وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم /الاثنين/ - أن هناك تشريعات عراقية تم تطبيقها، لكن نحتاج إلى قوانين أكثر، معربا عن سعادته بما يحرزه العراق من تقدم كبير في مكافحة الفساد.