أوكرانيا: إصابة 5 مدنيين جراء قصف روسي على إقليم دونيتسك

قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا فاديم فيلاشكين اليوم /الاثنين/ إن 5 مدنيين أُصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.



وأوضح فيلاشكين - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "أن الروس أصابوا الليلة الماضية خمسة من سكان إقليم دونيتسك منهم اثنان في كل من بيلوزيرسكي وزاليزني وآخر في فوفتشي".



وأضاف المسئول الأوكراني أن إجمالي ضحايا الجيش الروسي في إقليم دونيتسك منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في العام قبل الماضي بلغ 1985 قتيلًا و4974 جريحًا، بينما لا يؤخذ في الاعتبار الخسائر في ماريوبول وفولنوفاخا.

