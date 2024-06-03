مزادات عالمية| دار كريستيز تعتزم عرض أكبر هيكل عظمى لديناصور في العالم للبيع

يحرص موقع "البوابة نيوز" على تقديم لقرائه كل ما هو جديد فى حركة المزادات العالمية، حيث تعتزم دار كريستيز للمزادات فى نيويورك، عرض واحد من أكثر هياكل الديناصورات تى ركس اكتمالاً فى العالم، والمعروف باسم "ستان"، للبيع.

وُيعد الهيكل واحدًا من أكثر الهياكل العظمية الكاملة للديناصور تى ركس، مما يجعله ذا قيمة علمية هائلة، تمت دراسته على نطاق واسع، حيث ساهم فى العديد من الأوراق البحثية التى أثرت بشكل كبير على فهمنا لهذا النوع من الديناصورات.

تفاصيل اكبر هيكل عظمى لديناصور فى العالم

ويأتى هيكل الديناصور المعروض للبيع بارتفاع 13 قدمًا وطول 40 قدمًا، ويزن حوالى 7 إلى 8 أطنان، تم اكتشافه فى عام 1987 فى داكوتا الجنوبية بواسطة عالم الحفريات ستان ساكريسون، استغرق ترميم الهيكل أكثر من 30 ألف ساعة من العمل اليدوى، وفقا لما نشره موقع "CNN" عربية.

يتكون الهيكل العظمى للديناصور "ستان" من 188 عظمة، مما يجعله أحد أكبر الهياكل العظمية لـ"تى ركس" وأكثرها اكتمالاً فى العالم، تمت دراسة "ستان" فى معهد بلاك هيلز على مدار العقدين الماضيين، وأنتج علماء الحفريات حوله عشرات الأوراق البحثية والدراسات.

موعد عرض الهيكل العظمى

ومن المقرر عرض الهيكل العظمى فى دار كريستيز للمزادات قبل المزاد الذى يُقام فى 6 أكتوبر، مع تقديرات أن يتراوح سعره بين 6 و8 ملايين دولار، يجذب الهيكل اهتمام العلماء وهواة جمع التحف على حد سواء بسبب حالته الاستثنائية وتاريخه الطويل فى الأبحاث العلمية.

تم العثور على أول عظام الهيكل "ستان" فى تكوين هيل كريك فى داكوتا الجنوبية خارج بوفالو فى عام 1987. منذ ذلك الحين، استغرق الأمر أكثر من 30 ألف ساعة من العمل اليدوى للتنقيب عن الهيكل العظمى وترميمه، الهيكل يحمل اسم مكتشفه، عالم الحفريات ستان ساكريسون، الذى اكتشفه أثناء البحث فى المنطقة.