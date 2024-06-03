مواجهة أعطال الكهرباء .. إنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا اليوم الاثنين، لمتابعة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة لعام 2023 / 2024، والتي تبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو وتنتهي في 20 يوليو القادم.

ووجه المحافظ بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال الامتحانات من خلال سرعة الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا ومراعاة التباعد، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.

كما أكد الهجان، أنه جرى التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء لإستقبال امتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان، لافتًا إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان.

وأضاف محافظ القليوبية، أنه جرى تجهيز كافة الأماكن المستخدمة كاستراحات، وتوفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بها، مشيرًا إلى أنه طبقًا لذلك سيتم توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طوارئ مع نشر سيارات التدخل السريع لمواجهة أي أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

وأوضح أنه سيتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

من جانبها أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة القليوبية بلغ 48541 طالب وطالبة بعدد 105 لجنة ويؤدون امتحاناتهم بعدد 12 إدارة تعليمية ، وقامت مديرية التعليم بتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان.

وأكدت مدير التعليم، أنه جرى توجيه مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرئيس اللجنة قبل بدء اللجان في تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط اللجان، وأيضا ليكون منسقا بين رئيس اللجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ.

وأشارت إلى أنه جرى التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أي أجهزة إلكترونية ( هواتف محمولة، سماعات ) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة.

كما وجه الهجان بضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية لجميع اللجان ومراكز توزيع الأسئلة بالمحافظة، فضلًا عن ضرورة توفير الخدمة الصحية داخل اللجان، وسيارات الإسعاف على أعلى مستوى، وسيارة مطافئ خارج اللجان أثناء الامتحانات.

وأوضح المحافظ أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولاً بأول، منذ وصول أسئلة الامتحانات، وخلال توزيعها، وخلال أداء الطلاب للإمتحانات مؤكدا على رئيس قطاع شركة توزيع كهرباء القناة للتأكيد على عدم قطع التيار الكهربائي داخل لجان الامتحانات، ومراكز توزيع الأسئلة وتم التأكيد على جميع القيادات الأمنية والتنفيذية والتعليمية ورؤساء المدن والأحياء لتقديم كافة التسهيلات من أجل توفير كافة سبل الراحة والأمان للجميع من الطلبة والمراقببن داخل اللجان على مستوى المراكز والمدن والأحياء.



