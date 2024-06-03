اعتماد 17 مدرسة بالوادي الجديد من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن اعتماد 17 مدرسة من قِبل الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا أن قرار الهيئة تضمن 17 مدرسة بإدارتي الخارجة والداخلة التعليميتين منها 11 رياض أطفال و3 مدارس بالمرحلة الابتدائية و3 مدارس بالمرحلة الإعدادية.

وأكد سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة أن المدارس المعتمدة تضمنت:

- روضة مدرسة المجاهدين الابتدائية بالخارجة.

_ روضة مدرسة أنور البارودي الابتدائية بالخارجة.

- روضة مدرسة المعصرة الابتدائية المشتركة بالداخلة.

-روضة مدرسة الفتح الابتدائية بالداخلة.

-روضة مدرسة عين الدير الابتدائية بالداخلة.

- روضة مدرسة عزب الموشية بالداخلة.

- روضة مدرسة القلمون الابتدائية بالداخلة.

-روضة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالداخلة.

-روضة مدرسة الوادي الجديد الابتدائية المشتركة بالخارجة.

-روضة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بالداخلة.

- روضة مدرسة محمد متولي الشعراوي بالداخلة.

-مدرسة موط الرسمية للغات الابتدائية.

- مدرسة الخارجة الجديدة الابتدائية بالخارجة.

- مدرسة الهنداو الابتدائية الجديدة بالداخلة.

-مدرسة الشركة الجديدة الاعدادية المشتركة بالخارجة.

-مدرسة السلام للتعليم الأساسي بالخارجة.

-مدرسة الموشية الإعدادية المشتركة بالداخلة.