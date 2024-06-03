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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"المهندسين بالإسكندرية" تطلق مبادرة التدريب والشباب في موسمها الثالث

نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية
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أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية مبادرة التدريب والشباب فى الموسم الثالث بعد نجاح النسخة الأولى والثانية من المبادرة واستفادة عدد كبير من شباب المهندسين من المبادرة وذلك من خلال لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة المهندس محمد السعدي ولجنة الشباب والتأهيل الوظيفي برئاسة المهندس باسل ياسر.

تتضمن المبادرة دورات تدريبية مجانية في المجالات الهندسية المختلفة، واللغات، وورش عمل وبرامج مجانية في التأهيل ومهارات القيادة وتطوير الذات، كما تتضمن ندوات تخصصية هندسية وتوفير التطبيق والتدريب العملي ودمجه بالتدريب النظري.

كما أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن المبادرة تواصل منح خصم 25% على جميع الدورات التدريبية المقدمة من النقابة للمهندسين حديثي التخرج حتى 3 سنوات بعد التخرج وطلاب كليات الهندسة وسيتم الإعلان عن الدورات التدريبية المجانية وما تشمله المبادرة في مختلف التخصصات تباعاً خلال الفترة القادمة.

أعلنت نقابة المهندسين الإسكندرية الدكتور هشام سعودى المهندسين بالإسكندرية هشام سعودي