برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة

اعتمدت منذ قليل، الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني من عام 2024، ونستعرض فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة.

امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة

أدي طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024، والتى كانت قد بدأت يوم الأربعاء 15 مايو، وفق الجدول التالي:

يوم الأربعاء 15 مايو 2024: امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 حتى 11:30 صباحًا، والفترة الثانية امتحان التربية الدينية من الساعة 12 حتى 1:30 مساءً.

يوم الخميس 16 مايو 2024: امتحان مادة الجبر من الساعة 9 صباحا حتى 11 صباحًا، والفترة الثانية امتحان مادة التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى 1:30 مساءً.

يوم السبت 18 مايو 2024: امتحان مادة الهندسة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا،، والفترة الثانية امتحان مادة الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11.30 حتى 13.30 صباحًا.

يوم الأحد 19 مايو 2024: امتحان مادة العلوم من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

يوم الإثنين 20 مايو 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

يوم الثلاثاء 21 مايو 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

خطوت الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة عبر موقع التربية والتعليم

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح متصفح الإنترنت اكتب عنوان الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في شريط عناوين المتصفح، وهو "https://www.moe.gov.eg".

بمجرد دخولك إلى الموقع الرسمي، ابحث عن قسم النتائج أو الخدمات الإلكترونية المتاحة.

قم بالتنقل داخل القسم حتى تصل إلى صفحة استعلام عن النتائج.

ستحتاج إلى إدخال بعض المعلومات الشخصية للطالب للاستعلام عن النتيجة، مثل رقم الجلوس أو الرقم القومي.

قم بإدخال المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة واضغط على زر "استعلام" أو "بحث" للحصول على النتيجة.

ستظهر النتيجة على الشاشة إذا كانت متاحة، ويمكنك طباعتها أو حفظها للاحتفاظ بها لاحقًا.

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالبحيرة يبلغ 115 ألف و139 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات أمام 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية.