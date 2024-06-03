البرلمان الجورجي يقر مشروع قانون النفوذ الأجنبي بشكل نهائي

أعلن رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي، اليوم الاثنين، إقرار مشروع قانون النفوذ الأجنبي المثير للجدل بشكل نهائي، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد حيث اعتبر المنتقدون له أنه سيقيد حرية الإعلام ويعرض فرص جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للخطر.



وقال بابواشفيلي - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه قام بالتوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونا بعد أن رفض البرلمان - الذي يسيطر عليه حزب الحلم الجورجي الحاكم - النقض الذي استخدمته الرئيسة سالومي زورابيشفيلي.



ويلزم هذا المشروع وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية بتسجيل نفسها بأنها تعمل "وفقا لمصالح قوى أجنبية" إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.



وقد وافق المشرعون في البرلمان الشهر الماضي على مشروع القانون على الرغم من الانتقادات القوية له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.



وتؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى ضمان الشفافية وترفض فكرة تعارضه مع القيم الأوروبية، بينما يرى المتظاهرون أنه يستهدف حرية الإعلام ويقلل من فرص انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي الذي أعرب عدد من قياداته عن قلقهم من تمرير مشروع القانون.

