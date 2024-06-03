ads
الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع نظيره الإسباني

سامح شكري
سامح شكري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم البوابة نيوز، بثًا مباشرًا من فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، للمؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، والمقام في العاصمة الإسبانية مدريد.

يذكر أن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، قد أعلن أن سامح شكري وزير الخارجية، توجه صباح أمس الأحد، إلى العاصمة الإسبانية" مدريد"، وذلك في زيارة تستهدف متابعة التشاور الوثيق بين البلدين حول مستجدات القضية الفلسطينية ولا سيما تطورات الحرب في غزة ومسار تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، فضلاً عن التباحث حول كافة أوجه العلاقات الثنائية المتميزة والمتنامية بين البلدين الصديقين.

وأضاف «أبو زيد»، بأن الزيارة سوف تتضمن عقد مشاورات سياسية موسعة بين البلدين برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، ووزير خارجية إسبانيا " خوسيه مانويل ألباريس"، فضلاً عن لقاءه " بيدرو سانشيز" رئيس حكومة مملكة إسبانيا للتشاور عن كثب حول الدور الذي يمكن أن تضطلع به إسبانيا لدعم جهود وقف الحرب على قطاع غزة واستعادة مسار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، إستناداً إلى مواقف إسبانيا الداعمة للقضية الفلسطينية تاريخياً، وأخرها الخطوة الهامة التي اتخذتها مؤخراً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وزير الخارجية سامح شكري السفير أحمد أبو زيد القضية الفلسطينية