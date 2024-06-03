بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع نظيره الإسباني

الإثنين 03/يونيو/2024 - 11:26 ص

تقدم البوابة نيوز، بثًا مباشرًا من فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، للمؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، والمقام في العاصمة الإسبانية مدريد.

يذكر أن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، قد أعلن أن سامح شكري وزير الخارجية، توجه صباح أمس الأحد، إلى العاصمة الإسبانية" مدريد"، وذلك في زيارة تستهدف متابعة التشاور الوثيق بين البلدين حول مستجدات القضية الفلسطينية ولا سيما تطورات الحرب في غزة ومسار تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، فضلاً عن التباحث حول كافة أوجه العلاقات الثنائية المتميزة والمتنامية بين البلدين الصديقين.

وأضاف «أبو زيد»، بأن الزيارة سوف تتضمن عقد مشاورات سياسية موسعة بين البلدين برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، ووزير خارجية إسبانيا " خوسيه مانويل ألباريس"، فضلاً عن لقاءه " بيدرو سانشيز" رئيس حكومة مملكة إسبانيا للتشاور عن كثب حول الدور الذي يمكن أن تضطلع به إسبانيا لدعم جهود وقف الحرب على قطاع غزة واستعادة مسار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، إستناداً إلى مواقف إسبانيا الداعمة للقضية الفلسطينية تاريخياً، وأخرها الخطوة الهامة التي اتخذتها مؤخراً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.