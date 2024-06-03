"معجم مصطلحات نظم المعلومات الجغرافية" أحدث إصدارات "الأعلى للثقافة"

صدر حديثا للمجلس الأعلى للثقافة، كتاب معجم مصطلحت نظم المعلومات الجغرافية “باللغتين العربية والانجليزية”، من إعداد الاستاذة الدكتور محمد الخزامى عزيز، العميد السابق لكلية العلوم الاجتماعية والانسانية بجامعة الجلالة، واستاذ نظم المعلومات الجغرافية بجامعة الفيوم.

ويضم المعجم أكثر من سبعة آلاف مصطلح في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وعلوم المساحة والجيوماتكس مع شرح وافي للمصطلحات باللغتين الإنجليزية والعربية بأسلوب علمي يناسب جميع طلاب الجامعات والباحثين والمتدربين في هذه المجالات الحديثة التي تعتمد عليها جميع المشاريع القومية وخاصة مايتعلق بمفاهيم المعلومات المكانية الجغرافية والجيولوجية والبيولوجية والهندسية ويعتبر المعجم سندا لغويا يناسب جميع التخصصات كما يضم العديد من المصطلحات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي الجيومكاني وقواعد المعلومات المكانية.

يشار الى ان معجم مصطلحات نظم المعلومات الجغرافية متوفر بمنافذ بيع المجلس الأعلى للثقافة.