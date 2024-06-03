بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد افتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثالث

تقدم “البوابة نيوز”، بث مباشر، اليوم الاثنين، نقلا عن فضائية الأولى المصرية، لمشاركة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الدولي الثالث الذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعد مؤتمر "صحة أفريقيا" Africa Health ExCon 2024 الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في أفريقيا، بما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى أفريقيا.