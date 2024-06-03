وزير التعليم العالي: التوسع في الشراكات الدولية للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مُستهل الاجتماع، ثمن د. أيمن عاشور الاهتمام والدعم الكبير الذي تُقدمه القيادة السياسية للجامعات الأهلية، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية تمتلك زخمًا من الخبرات الأكاديمية والبحثية والكوادر البشرية التي يُمكن الاستفادة منها في تنمية المُجتمع ودعم المشروعات التنموية بمُختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التكامل داخل منظومة التعليم العالي المصرية، والتوسع في الشراكات الدولية؛ للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المُقدمة.

وأكد وزير التعليم العالي، ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات طوال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الجامعات الأهلية تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال البحث العلمي والتطوير، والتي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات التنموية، ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المُجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات، وزيادة التعاون مع المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال إطلاق القوافل الطبية والتنموية للقرى الأكثر احتياجًا.

ووافق المجلس على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة الملك سلمان الدولية، كما وافق المجلس على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة المنصورة الجديدة.

ووافق المجلس على بدء الدراسة لدرجة الماجستير المهني في إدارة التكنولوجيا بكلية الدراسات العليا بجامعة النيل الأهلية، كما وافق المجلس على بدء الدراسة لدرجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال الرياضية بكلية الإدارة بجامعة العلمين الدولية.

ووافق المجلس أيضًا على بدء الدراسة في درجة البكالويوس لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة أسيوط الأهلية، كما وافق المجلس على بدء الدراسة في برنامج اللغات والترجمة تخصص "الترجمة التخصصية في اللغة الإنجليزية باستخدام التكنولوجيا" بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان الأهلية.

وافق المجلس على تطبيق اللائحة الداخلية "مرحلة البكالويوس (5+2)" بكلية الطب البشري بجامعة أسيوط الأهلية، كما وافق المجلس على اللائحة الدراسية الخاصة بكلية الحسابات والذكاء الاصطناعي بجامعة أسيوط الأهلية.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير لرؤى رؤساء الجامعات الأهلية، حول إعداد اللوائح الداخلية، والمعايير والمقومات الأساسية التي اعتمدت عليها هذه الجامعات.

وأحيط المجلس علمًا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم وهي:

- توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة العلمين الدولية وجامعة ويليام باترسون – وجامعة أوشن كاونتي بالولايات المتحدة الأمريكية.

- توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة النيل الأهلية وجامعة لوفان الكاثوليكية ببلجيكا.

- توقيع مذكرة اتفاق بين جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية.

- توقيع مذكرة اتفاق بين جامعة العلمين الدولية وجامعة ليدز بالمملكة المتحدة.

- توقيع مذكرة اتفاق بين جامعة العلمين الدولية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، والدكتورة عبير الشاطر مُساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، واللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، والمستشار عمرو المقاول المستشار القانوني لمجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عاطف عمر المستشار القانوني للوزارة، والسيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، ولفيف من قيادات الوزارة.

inbound5867866476197488966

inbound3628519998068826972

inbound1513047168312217877

inbound330122273099856582

inbound7098250261232032906

inbound5976172415158714613

inbound8309472806256585029