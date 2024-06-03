خصومات تصل لـ 40%.. أسعار منتجات الأثاث في معرض "صنع في دمياط".. فيديو

قال حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لأهميتها في التقدم والرقي مثلها كمثل الدول الكبرى والمتقدمة.

وأضاف "حسام" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أنه تم البدء في أعمال التسويق بمصر منذ عام 1994 في المعارض الرسمية، ولأن دمياط معروفة بصناعة الأثاث؛ تم إنشاء معرض خاص بها تحت مسمى « صنع في دمياط » ليكون أحد مظاهر دعم الدولة لصناعة الأثاث.

وتابع، أن هناك عروض وخصومات داخل معرض « صنع في دمياط » تصل إلى 40%، وسعر غرفة النوم يتراوح من 40 إلى 55 ألف جنيه، وتشمل سرير 170 سم ودولاب 3 متر وكوميدينو وتسريحة، موضحًا أن العروض داخل معرض «صنع في دمياط» تضم غرفة نوم وغرفة سفرة وغرفة أنترية وركنة، بسعر 125 ألف جنيه، مع إمكانية تبديل الغرف بأخرى.