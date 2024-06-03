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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باخوم يترأس قداس ختام الشهر المريمي بعين شمس

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
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ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، قداس ختام الشهر المريمي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بعين شمس.

شارك في الصلاة الأب كيرلس نظيم، راعي الكنيسة، والشماس الإكليريكي مينا زكي، حيث سبق القداس الإلهي صلاة المسبحة الوردية.

وألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "فقامت مسرعة"، مؤكدًا إننا عندما نمتلئ من الله، نستطيع أن نساعد الآخرين، قائلًا: كل شخص يجب عليه أن يبحث عن اليصابات في حياته، لكي يقدم لها الخدمة.

تضمن القداس الإلهي أيضًا التطواف الاحتفالي بتمثال السيدة العذراء، مع تلاوة بعض الترانيم المريمية، كما أعلن الأب المطران عن تعيين الشماس مينا زكي، شماسًا بالكنيسة، لاكتساب الخبرات الرعوية.

 

الانبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الأيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك قداس ختام الشهر المريمي كنيسة السيدة العذراء عين شمس