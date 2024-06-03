بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية لأبناء رعية عمانوئيل

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية عمانوئيل، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة نصر.

شارك في الصلاة القمص فرنسيس مراد، والأب عمانوئيل صبحي، راعيا الكاتدرائية، والأب بولس جرس، راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة.

وخلال كلمة العظة، أجرى الأب البطريرك حوارًا مفتوحًا مع المحتفى بهم حول ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الأولى، مشجعًا إياهم على ممارسة الأسرار المقدسة، خاصة سري المصالحة، والإفخارستيا، مشددًا على ضرورة المشاركة في الحضور إلى الكنيسة.

كذلك، تحدث الأنبا إبراهيم إسحق مع أسر أبناء المناولة الاحتفالية، مشيرًا إلى أهمية الصلاة الأسرية، وحضور القداسات الإلهية كأسرة واحدة، مختتمًا الاحتفال بتوزيع الهدايا التذكارية على أبناء وبنات المناولة الاحتفالية.