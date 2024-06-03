ذكرى رحيل "فرانس سيلانبا" .. أول كاتب فنلندي يحصل على نوبل

تحل اليوم ذكرى وفاة الكاتب الفنلندي فرانس إيميل سيلانبا، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 3 يونيو 1964، ويُعد أول كاتب فنلندي يحصل على جائزة نوبل للآداب عام 1939، فهو أحد أشهر الكتاب الفنلنديين.

ولد فرانس إيميل سيلانبا فى 16 سبتمبر من عام 1888م، حيث نشأ فى عائلة ريفية تعمل بالزراعة جعلته أكثر فهما بهذا المجتمع، وكان ذلك السر وراء حصوله على جائزة نوبل، حيث ذكر الموقع الرسمى للجائزة أن سبب حصده لنوبل هو "فهمه العميق للفلاحين فى بلده والفنون الرائعة التى رسم بها أسلوب حياتهم وعلاقتهم بالطبيعة".

لم يتوقف طموح عائلة "سيلانبا" رغم فقرهما الشديد، فقد تمكنا من إرساله إلى المدرسة فى تامبيرى، وكان فى المدرسة طالبًا جيدًا، وتمكن من الالتحاق بجامعة هلسنكى عام 1908 لدراسة الطب.

الكويكب سيلانبا

كتب العديد من المقالات والروايات، عام 1913، وحصل على شهرة عالمية بسبب روايته Nuorena nukkunut التى ترجمت إلى الإنجليزية باسم The Maid Silja فى عام 1931، بعد أيام قليلة من حصوله على جائزة على جائزة، انهارت المحادثات بين فنلندا والاتحاد السوفيتى وبدأت حرب الشتاء، وتبرع بالميدالية الذهبية ليتم صهرها للحصول على أموال للمساعدة فى المجهود الحربي.

زاع صيت "سيلانبا" واصبح اكثر الاكثر شهرة، فسمى الكويكب 1446 سيلانبا، الذى تم اكتشافه فى 26 يناير 1938 من قبل عالم الفلك والفيزياء الفنلندى الشهير يريجو فايسالا، على اسمه.

وفى عام 1913 درس "سيلانبا" العلوم الطبيعية، فرانس إيميل سيلانبا، ونشرت أول قصصه القصيرة في المجلات عام 1915، ومن عام 1924 وحتى عام 1927.

مسيرته الأدبية

وأصدر فرانس إيميل مجموعة من الأعمال ومن بينها روايته الأولى بعنوان "الحياة والشمس" التي نشرها في عام 1916، وهي قصة شاب يعود إلى منزله في منتصف الصيف ويقع في الحب، وهي قصة مميزة، يُنظر إلى الناس على أنهم جزء أساسي من الطبيعة، إن الغريزة، التي يتم من خلالها الكشف عن الغرض الخفي للحياة، تحكم تصرفات الإنسان.

كتب سيلانبا أهم رواياته، عام 1918 بعد ان صدمته الحرب الاهلية الفنلندية بعنوان (التراث الوديع )، ثم كتب روايته Hiltu ja Ragnar والتي نشرها عام 1923 هي قصة حب مأساوية لصبي المدينة وفتاة خادمة ريفية.

تألق سيلانبا في أواخر عشرينيات القرن العشرين، بعدة مجموعات قصصية له، ومن بينها نشر أشهر أعماله، بعنوان "سقطت نائمة أثناء الشباب، أو الخادمة سيلجا"، قصة عائلة حول فلاحية عجوز.