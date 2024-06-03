بدء محاكمة مدير حملة أحمد طنطاوي في تزوير الانتخابات الرئاسية

بدأت محكمة جنح الاستئناف، محاكمة مدير حملة احمد طنطاوي لنظر أولى جلسات المعارضة الاستئنافية التي تقدم بها محمد أبو الديار، على حكم حبسه عاما مع الشغل.

ووصل محمد ابو الديار الى محكمة القاهرة الجديدة لنظر أولى جلسات محاكمته، وتكثف الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين محكمة جنح القاهرة الجديدة من تواجدها استعداد لبدء المحاكمة.

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل محمد أبو الديار مدير حملة أحمد طنطاوي، بعدما تقدم بمعارضة استئنافية على قرار محكمة جنح مستأنف المطرية بتأييد حبسه.



وسبق قررت محكمة مستأنف جنح المطرية، رفض الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم، في القضية المعروفة بتزوير التوكيلات الشعبية.

كانت محكمة جنح المطرية، قضت بحبس رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، كما قضت بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة طنطاوي سنة مع الشغل.

كانت جهات التحقيق قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية التوكيلات الشعبية”.