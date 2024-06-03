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الإثنين 03 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وفد عسكري إسرائيلي يختتم مباحثات واشنطن لوقف حرب غزة

غزة
غزة
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اختتم وفد من وزارة الدفاع الإسرائيلية برئاسة المدير العام للوزارة ميجور جنرال متقاعد إيال زامير، سلسلة من اجتماعات العمل في واشنطن مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض ووزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين.

وناقش الجانبان التهديد الإيراني وعملية توريد المعدات اللازمة للحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل في المنطقة حسب ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت "واي نت".

وناقش الجانبان أيضا استمرار عمليات القضاء على قدرات حركة حماس العسكرية وقدراتها على ممارسة السلطة في قطاع غزة، وإعادة الرهائن.

 

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