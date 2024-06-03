بالفيديو.. الزراعة تكشف تفاصيل إنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب السكر في مصر

قال أيمن العش، مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن مصر تعتبر من الدول الرائدة عالميا في مجال شتلات قصب السكر.

وأضاف "العش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدي البلد" اليوم الاثنين، أن هناك محطتان لإنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة بكوم أمبو ووادي الصعايدة بإدفو على أرض محافظة أسوان، حيث توفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

وأوضح، أن إنشاء محطات لإنتاج شتلات القصب يتم من خلال تكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل؛ حتى تكون نموذجاً يُحتذى للقطاع الخاص، وكذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية وترشيد المياه.

وأردف، مدير معهد المحاصيل السكرية: "شتلات قصب السكر لا تستهلك مياه كثيرة كباقي الشتلات، والزراعة تكون بمنسوب هندسي دقيق جدًا، حيث هناك إمكانية لاستخدام الميكنة الزراعية في زراعة وإنتاج محصول قصب السكر باستخدام الشتلات المعتمدة"، موضحًا أن متوسط إنتاج مصر من قصب السكر في الفترة الحالية؛ يبلغ نحو 30 طن سنويا، ومع استخدام الشتلات سيرتفع حجم الإنتاجية إلى 60 طن للفدان سنويا.