وزير الدفاع الإسرائيلي: في أي مرحلة من مراحل إنهاء الحرب لن نقبل بسلطة حماس في غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن إسرائيل لن تقبل بحركة حماس كسلطة حاكمة في قطاع غزة في أي مرحلة من مراحل عملية ترمي إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 240 يوما.

وأضاف، حسب بيان صادر عنه، أنه يتم العمل على إعداد بديل لسلطة حماس في قطاع غزة، بعد عزل مناطق فيه بعد إخراج عناصر حماس منها، ثم الدفع بقوات تهدد سلطة حماس.

وأضاف جالانت، حسب البيان الصادر عنه ومنشور فيديو على حسابه على موقع (إكس) في أعقاب جلسة لتقييم الوضع الأمني في قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، "في أي عملية لإنهاء الحرب لن نقبل بسلطة حاكمة مرتبطة بحركة حماس في غزة، نحن ندفع نحو تشكيل سلطة بديلة، وفي إطاره سنقوم بعزل مناطق بالقطاع، وإخراج عناصر حماس منها والدفع بقوات أخرى من شأنها تمكين سلطة أخرى".