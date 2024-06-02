صربيا تصدر خدماتها المعلوماتية بقيمة 3.4 مليار يورو خلال 2023

أعلن وزير المعلومات والاتصالات الصربي ديان ريستيتش بأن صادرات صربيا في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات بلغت 3.4 مليار يورو خلال عام 2023، وذلك أثناء مشاركته في القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي أقيمت في مدينة جنيف السويسرية.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن ريستيتش قوله إن صربيا تفتخر بتقديم خدمات هندسية قوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سريع النمو، ملتزمة بتطوير خدمات الإدارة الإلكترونية لكل من المواطنين والشركات، وقد طورت، في إطار جهودها المستمرة في مجال التكنولوجيا الرقمية، بوابة مركزية للدولة، بالإضافة إلى العديد من البوابات الإلكترونية المتخصصة الأخرى التي تمكن المواطنين من إنجاز العديد من المهام إلكترونيًا.

وكان قطاع تكنولوجيا المعلومات في صربيا قد لاقى انتعاشًا كبيرا منذ بداية العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير عام 2022، حيث وفد العديد من المتخصصين الروس في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى صربيا، كما نقلت العديد من الشركات الروسية البارزة في هذا المجال صفقاتها إليها، ما أدى إلى توافر فرص عمل والمزيد من الخبرات الجديدة.

وقد أنشأت شركة ياندكس العملاقة للتكنولوجيا أكبر مكتب دولي لها في العاصمة الصربية بلجراد في يونيو 2023، كما أعلنت ياندكس عن خطط لفتح مركز تطوير سيضم أكثر من 800 مهندس مكرسين لتطوير حلول تكنولوجيا المعلومات الحديثة في صربيا.

ومن المتوقع أن يؤدي تواجد شركات كبرى مثل ياندكس في السوق بجانب تدفق العديد من الشركات المتخصصة المؤهلة إلى تسريع تحول صربيا إلى مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات.