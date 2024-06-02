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الإثنين 03 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

انطلاق التصفيات النهائية للمشروع الوطنى للقراءة لطلاب مدارس القاهرة

المشروع الوطني للقراءة
المشروع الوطني للقراءة
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بدأت اليوم الأحد بمكتبة ديوان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، التصفيات النهائية لمسابقة المشروع الوطنى للقراءة الموسم الرابع، وضمت الإدارات التعليمية كالآتي:
(  المعادى - المعصرة - الخليفة - المطرية - شبرا - الزاوية الحمراء - غرب القاهرة - البساتين - منشأة ناصر).

وتكونت لجنة التحكيم  الدكتور همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، د. إيهاب عرفات موجه أول لغة عربية بالمديرية، وجيهان أحمد إبراهيم موجه مركزى لغة عربية بالمديرية، والدكتور أميرة نجيب موجه عام مكتبات القاهرة.

وتجرى التصفيات للطالب المثقف قراءة 30 كتاب ( تلخيص _ نقد)، وتشمل تنوع مجالات متعددة من الكتب، وتستمر التصفيات حتى الأربعاء الموافق 5/6/2024 ،وسوف تعلن نتيجة التصفيات يوم الخميس الموافق 6/6/2024.

ويتم تصعيد 5 طلاب جمهورى من كل فئة وهم كالآتي: 
الفئة الأولى: المرحلة الابتدائية من
الصف الأول إلى الصف الثالث

الفئة الثانية: المرحلة الابتدائية من الصف الرابع إلى الصف السادس

الفئة الثالثة: المرحلة الإعداديةمن
الصف الأول إلى الصف الثالث

الفئة الرابعة: المرحلة الثانوية من
الصف الأول إلى الصف الثالث

وبعد تصعيدهم يتم التحكيم من قبل فريق ( مؤسسة البحث العلمى الدولية مع الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

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