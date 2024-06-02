المالديف ترحب بقرار الصحة العالمية منح فلسطين حقوقا إضافية

رحبت جزر المالديف، اليوم الأحد، بقرار جمعية الصحة العالمية، للدول الأعضاء بالمنظمة، لمنح فلسطين حقوق إضافية بالمواءمة مع ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مطلع مايو الماضي.

وجاء على الموقع الرسمي للرئاسة في المالديف أن الرئيس الدكتور محمد معز رحب اليوم بقرار جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين بمواءمة مشاركة دولة فلسطين في الجمعية اتساقا مع مشاركتها في الأمم المتحدة، وفقا لما نشره الرئيس المالديفي على منصة التواصل الاجتماعي"إكس"، تويتر سابقا.

وأعرب رئيس المالديف عن دعم جزر المالديف لجميع الجهود الرامية إلى قيام الدولة الفلسطينية بشكل كامل، وفي هذا الصدد، أكد الرئيس أن جزر المالديف كانت من بين 101 دولة صوتت لصالح القرار وتعزيز حقوق فلسطين في منظمة الصحة العالمية، ووصفه بأنه علامة على زيادة الدعم العالمي لقيام دولة فلسطين.

وشدد معز على أن دعم المالديف للقرار ينبع من دعم الشعب المالديفي القوي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في إقامة دولته وعضويته الكاملة في المنظمات الدولية، والتي تعتبر خطوة أساسية لتحقيق السلام الدائم.