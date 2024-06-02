رباعي الزمالك راحة من تدريبات اليوم

حصل عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا ومحمود علاء وإبراهيما نداي، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحصل الرباعي على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بالحصول على راحة إضافية اليوم الأحد لظروف خاصة، على أن ينتظم اللاعبون في التدريبات غداً الاثنين في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.