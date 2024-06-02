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الإثنين 03 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه بني سويف: انقطاع المياه عن مركز إهناسيا و مطار دنديل غدًا

قطع المياه
قطع المياه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مركز غ
إهناسيا و مطار دنديل، وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباحا يوم الإثنين الموافق 2024/6/3 حتي الساعة 11 ظهرا من نفس اليوم.  

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا للقيام  بأعمال ربط خط بمطار دنديل و توقف محطة مياه معصرة نعسان القديمة بمركز اهناسيا .

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال .

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827  .

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