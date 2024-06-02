مياه بني سويف: انقطاع المياه عن مركز إهناسيا و مطار دنديل غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مركز غ

إهناسيا و مطار دنديل، وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباحا يوم الإثنين الموافق 2024/6/3 حتي الساعة 11 ظهرا من نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا للقيام بأعمال ربط خط بمطار دنديل و توقف محطة مياه معصرة نعسان القديمة بمركز اهناسيا .

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال .

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827 .