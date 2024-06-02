إيران.. 17 مرشحا للانتخابات الرئاسية وغدا غلق باب التسجيل

تختتم غدا عملية التسجيل للترشح للانتخابات الرئاسية في ايران، حيث وصل إجمالي عدد الأشخاص الذين حضروا إلى وزارة الداخلية 80 شخصًا، منهم 17 شخصًا استوفوا شروط التسجيل وقاموا بالتسجيل.

وذكرت وكالة (تسنيم) الايرانية أنه تم تسجيل 10 طلبات اليوم الأحد، ومن بين الأشخاص الذين سجلوا اليوم طلبات الترشح محمد مهدي اسماعيلي ومسعود زريبافان وحسين افشار زاده وحسين علي قاسم زاده ومحمود أحمدي نجاد ومحمود صادقي وسيد محمد مقيمي وصادق خليليان وايرج شاهوردي ومحمدي راد.

وكان المتحدث باسم لجنة الانتخابات قد أعن تسجيل محمد رضا صباغيان، ومصطفى كواكبيان، وعباس مقتدائي، وقدرتعلي حشمتيان، وسعيد جليلي، وعلي لاريجاني وأحمد بي غش ومحمد خوش جهره وعبدالناصر همتي.

وانطلقت الخميس الماضي عملية تسجيل المرشحين للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في ايران.

وفي 20 مايو الماضي، لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وآخرين مصرعهم في أعقاب حادث تحطم المروحية التي كانوا على متنها في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وكانت السلطات في إيران حددت يوم 28 يونيو المقبل موعدًا لإجراء انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد للبلاد.