تعرف على أسعار السلع الغذائية في معرض خير مزارعنا لأهالينا

تواصل وزارة الزراعة توفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة ومعرض خير مزارعنا لاهالينا المقام حاليا في المتحف الزراعي بالدقي.
حيث وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار توفير السلع وضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية.
واكد الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام علي المعارض والمنافذ، استمرار عمل معرض خير مزارعنا لاهالينا من منتصف فبراير وحتى الان لاتاحه كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية الطازجة والأسعار المناسبة والتي تقدر نسب التخفيضات من 20% وتصل في بعض السلع إلى 50% .
وأضاف "صالح" ان المعرض يشهد اقبالا كبيرا من المواطنين علي المنافذ والمعارض وذلك يرجع لثقه المواطنين في جوده منتجات الوزارة واسعارها التي تقل عن الاسواق المثيلة .
وأوضح ان أسعار السلع الاساسية في المعرض على النحو التالي:
الارز...27جنية
السكر....35جنية
البطاطس....5جنية
البيض...120جنية
البامية...30جنية
الباميه الويكه 25جنيه
الجزر.....5 جنيه
البصل....9جنية
الخيار ....12جنية
الزيت700مللي....35جنية
الدواجن ...120جنية
اللحوم البلدي 250 كيلو
الكبده البلدي 245 كيلو
الكفته البلدي 240 كيلو
تخفيضات تصل الي 30% الي كافة انواع الزيوت والتمور
تخفيضات تصل الي 20% علي كافة انواع الفواكه
وأكد صالح أن الوزارة لديها 274 منفذا ثابتا منتشرين في كافه محافظات الجمهوريه و33 منفذا متحركا تجوب المحافظات وتنتشر في المناطق ذات الكثافه السكنيه المرتفعه تنفيذا لتوجيهات الرئيس، مشيرا إلى إلى جميع المنافذ تقدم 200 سلعة من السلع الاساسية والتكملية، مؤكدا على استمرار عملها حتى عيد الاضحي المبارك.