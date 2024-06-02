تعرف على أسعار السلع الغذائية في معرض خير مزارعنا لأهالينا

تواصل وزارة الزراعة توفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة ومعرض خير مزارعنا لاهالينا المقام حاليا في المتحف الزراعي بالدقي.

حيث وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار توفير السلع وضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية.

واكد الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام علي المعارض والمنافذ، استمرار عمل معرض خير مزارعنا لاهالينا من منتصف فبراير وحتى الان لاتاحه كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية الطازجة والأسعار المناسبة والتي تقدر نسب التخفيضات من 20‎%‎ وتصل في بعض السلع إلى 50‎%‎ .

وأضاف "صالح" ان المعرض يشهد اقبالا كبيرا من المواطنين علي المنافذ والمعارض وذلك يرجع لثقه المواطنين في جوده منتجات الوزارة واسعارها التي تقل عن الاسواق المثيلة .

وأوضح ان أسعار السلع الاساسية في المعرض على النحو التالي:

الارز...27جنية

السكر....35جنية

البطاطس....5جنية

البيض...120جنية

البامية...30جنية

الباميه الويكه 25جنيه

الجزر.....5 جنيه

البصل....9جنية

الخيار ....12جنية

الزيت700مللي....35جنية

الدواجن ...120جنية

اللحوم البلدي 250 كيلو

الكبده البلدي 245 كيلو

الكفته البلدي 240 كيلو

تخفيضات تصل الي 30‎%‎ الي كافة انواع الزيوت والتمور

تخفيضات تصل الي 20‎%‎ علي كافة انواع الفواكه



وأكد صالح أن الوزارة لديها 274 منفذا ثابتا منتشرين في كافه محافظات الجمهوريه و33 منفذا متحركا تجوب المحافظات وتنتشر في المناطق ذات الكثافه السكنيه المرتفعه تنفيذا لتوجيهات الرئيس، مشيرا إلى إلى جميع المنافذ تقدم 200 سلعة من السلع الاساسية والتكملية، مؤكدا على استمرار عملها حتى عيد الاضحي المبارك.

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