ولي العهد الكويتي يؤدي اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائبا لأمير البلاد

أدى ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة تعيينه نائبا للأمير.

وهنأ الشيخ مشعل في كلمة له أوردتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ صباح بتوليه منصب ولي العهد، معربا عن تمنياته له بالتوفيق لمواصلة النهضة التنموية للكويت وما فيه الخير لأبنائه.

ومن جهته، أعرب الشيخ صباح عن تقديره واعتزازه للشيخ مشعل بمناسبة تزكيته وليا للعهد، متعهدا بالعزم والثبات لخدمة الكويت والحفاظ على أمنها واستقرارها، سائلا المولى (عز وجل) أن يديم على الكويت الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والرفعة.