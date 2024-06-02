استمرار إلغاء خدمات القطارات بالمناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة والفيضانات بألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، استمرار إلغاء العديد من خدمات القطارات ونشر المتطوعين للمساعدة في إجلاء المواطنين بالمناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة والفيضانات بجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" أنه تم إلغاء رحلات القطارات بين مدينتي ميونيخ وشتوتجارت، دون تأكيد على مدة استمرار التعليق، وذلك حيث كانت المدينتان الجنوبيتان الأكثر تضررا حتى الآن من العواصف، فيما حافظت هيئة الأرصاد الجوية على أعلى مستوى تحذير في هذه المناطق نتيجة سوء الأحوال الجوية، كما تدخل الجيش لتقديم الدعم لجهود الإغاثة التي تقودها الحكومة الألمانية.

ونقلت الهيئة عن متحدث باسم الشركة الوطنية للسكك الحديدية الألمانية إشارته إلى عدم وقوع إصابات نتيجة خروج عربي قطار سريع عن مسارهما أمس بولاية بادن فورتمبيرج جنوب غرب ألمانيا بعد انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة على خطوط السكك الحديدية.

وأضافت "دويتشه فيله" أنه في ولاية بافاريا، وعاصمتها ميونيخ، تم إعلان حالة الطوارئ نظرًا لارتفاع منسوب مياه نهر الدانوب، وقام رجال الإطفاء وخدمات الإنقاذ بإجلاء حوالي 670 شخصًا ليل أمس /السبت/ من إحدى مناطق الولاية، فيما وضعت الوكالة الفيدرالية الألمانية للإغاثة آلاف من أكياس الرمل في المناطق التي غمرتها الفيضانات بولايتي بادن فورتمبيرج وبافاريا، وكذلك المناطق المهددة بالفيضانات، كما من المقرر تسليم نحو 30 ألف كيس رمل، نظرا لتزايد الطلبات عليها للحيلولة دون دخول مياه الفيضانات إلى المنازل والمباني العامة.

وفي ذات السياق، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، "مدينون بالامتنان والاحترام لرجال الإنقاذ والمساعدين الذين يكافحون ضد الفيضانات في مواقع متعددة"، وذلك تعليقا على مصرع رجل إطفاء بمنطقة بفافنهوفن التابعة لولاية بافاريا.

وبدوره، قال رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس سودر إنه "تم نشر نحو 40 ألف رجل إنقاذ في الولاية مع تصاعد الفيضانات في جنوب البلاد".