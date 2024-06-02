وزير الداخلية يستقبل نظيره الكويتي لبحث أطر التعاون المشترك

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت، والوفد المُرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية .



وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين، وأساليب تعزيزها ، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

حيث أعرب الوزير الضيف عن أن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين ، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية للاستفادة من القدرات التدريبية فى مُختلف مجالات العمل الأمنى .



ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن ترحيبه بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على توطيد أوصر التعاون مع أجهزة الأمن بدولة الكويت الشقيقة فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين ، مُشيراً إلى حتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الجرائم المُنظمة والإلكترونية بمُختلف أشكالها فى ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية .

