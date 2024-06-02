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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: نتوقع قبول إسرائيل اتفاق إنهاء الحرب بقطاع غزة إذا وافقت حماس عليه

غزة
غزة
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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي "إن الولايات المتحدة تتوقع موافقة إسرائيل على اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة إذا وافقت عليه حركة حماس".
وأضاف كيربي - في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم /الأحد/ - "كان هذا اقتراحا إسرائيليا.. ونتوقع أنه إذا وافقت حماس عليه، فإن إسرائيل ستقول "نعم" عليه".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، أمس الأول /الجمعة/، أن إسرائيل قدمت مقترحا شاملا جديدا من ثلاث مراحل بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وأنه تم نقل المقترح إلى حركة حماس.

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