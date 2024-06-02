قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي "إن الولايات المتحدة تتوقع موافقة إسرائيل على اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة إذا وافقت عليه حركة حماس".
وأضاف كيربي - في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم /الأحد/ - "كان هذا اقتراحا إسرائيليا.. ونتوقع أنه إذا وافقت حماس عليه، فإن إسرائيل ستقول "نعم" عليه".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، أمس الأول /الجمعة/، أن إسرائيل قدمت مقترحا شاملا جديدا من ثلاث مراحل بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وأنه تم نقل المقترح إلى حركة حماس.
العالم
البيت الأبيض: نتوقع قبول إسرائيل اتفاق إنهاء الحرب بقطاع غزة إذا وافقت حماس عليه
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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي "إن الولايات المتحدة تتوقع موافقة إسرائيل على اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة إذا وافقت عليه حركة حماس".
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي "إن الولايات المتحدة تتوقع موافقة إسرائيل على اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة إذا وافقت عليه حركة حماس".