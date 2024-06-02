محافظ شمال سيناء يكرم وكيل وزارة الصحة السابق

كرم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، واللواء أسامة الغندور السكرتير العام بالمحافظة، ولفيف من قيادات المحافظة، الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة السابق، عن فترة عمله بالقطاع الصحي بالمحافظة، في احتفالية اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام مديرية الصحة.

كما قدم شوشة، التهنئة للدكتور احمد سمير بدر، لتوليه مهام عمله مديرا لمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، وأثني المحافظ علي الجهود التي قام بها الدكتور طارق شوكة، خلال توليه منصب مدير مديرية الصحة .

من جانبه اعرب الدكتور أحمد بدر، في كلمته التى القاها بالحفل عن سعادته لخدمة أهالي سيناء بالقطاع الصحي وقال، إن أهالينا في سيناء يستحقون كل الدعم في تقديم خدمة صحية تليق بالتضحيات التي قدموها من أجل مصر الوطن.

حضر الحفل مديري الإدارات الفنيه بالمديرية ومديري المستشفيات والإدارات الصحية ولفيف من العاملين من القطاع الصحي والتنفيذي بالمحافظة، وقاموا بتقديم الهدايا والدروع التذكارية للدكتور طارق شوكة، وتقديم التهاني بتكليف الدكتور أحمد سمير بدر مدير لمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء متمنيا له التوفيق .

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد سمير بدر كان يشغل منصب مدير عام إدارة الطب العلاجي والطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية.