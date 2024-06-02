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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد دعم بلاده لأوكرانيا للدفاع عن حريتها

لويد أوستن
لويد أوستن
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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن دعم بلاده المطلق لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية  في بيان أوردته قناة "الحرة" اليوم /الأحد/ - أن "أوستن" أكد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش فعاليات حوار "شانجريلا" الأمني الـ21 في سنغافورة، أن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم من أجل مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن حريتها.
وأشار البيان إلى أن "أوستن" و"زيلينسكي" تعهدا بمواصلة تعزيز الشراكة الدفاعية الإستراتيجية بين البلدين.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحث في سنغافورة،في وقت سابق اليوم، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن احتياجات أوكرانيا لتطوير قدراتها العسكرية.
وفي سياق أخر، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الياباني مينورو كيهارا،اليوم /الأحد/، أهمية تعزيز التحالف بين البلدين واتخاذ إجراءات تسهم في هذا الصدد.
وأكد "أوستن" و"كيهارا" أهمية اتخاذ إجراءات لتعزيز قدرات الرد والردع وتحسين القيادة والسيطرة بقوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات الأمريكية لتسهيل التعاون بينهما، وذلك خلال محادثات ثنائية على هامش فعاليات مؤتمر الأمني الـ21 في سنغافورة.
وأكد المسئولان -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- أن اليابان والولايات المتحدة ستتعاونان في صناعة الدفاع، وشددا على أهمية توسيع وجود البلدين في المنطقة الواقعة جنوب غرب اليابان خاصة مع تزايد الأنشطة البحرية الصينية.
كما أكد الوزيران على سياسة تعزيز التعاون مع الدول ذات التفكير المماثل من أجل ضمان الحرية والانفتاح بمنطقة المحيطين الهندي والهادي. 

روسيا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن