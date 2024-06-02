الاحتلال يعتقل الصحفية الفلسطينية رشا حرز الله من نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الزميلة الصحفية رشا حرز الله من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بعد استدعائها لمقابلة المخابرات الإسرائيلية.

وأفادت مصادر عائلية، بأن قوات الاحتلال استدعت الصحفية حرز الله للتحقيق في مركز توقيف بمستوطنة “أرئيل” قرب رام الله، حيث توجهت مع محامٍ إلى هناك، وفور وصولهما تم إبلاغها بالاحتجاز لمدة 72 ساعة، دون معرفة الأسباب أو توجيه أي تهم.

وتعمل الصحفية حرز الله في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، وهي شقيقة الشهيد القيادي في مجموعة عرين الأسود بنابلس محمد حرز الله “أبو حمدي”.

وتصاعدت حملات الاعتقال بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، حيث رصد نادي الأسير الفلسطيني اعتقال 80 صحفيًا بينهم صحفيات، أبقى على اعتقال 49 منهم رهن الاعتقال.

وباعتقال الصحفية حرز الله، يرتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 50، بينهم 5 صحفيات.