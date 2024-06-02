فضل صيام يوم عرفة.. تعرف عليه

يعد صيام يوم عرفة من أحب الأعمال وأعظمها لغير الحاج، فقد ورد في فضل صيامه لغير الحاج العديد من الأحاديث عن رسول الله ومن فضل عرفة وصيامه ما يلي:

صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده، حيث قال رسول الله صل الله عليه وسلم، "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده". (رواة مسلم).

ختصه الله صوم عرفة بالعتق من النار، حيث قال رسول الله صل الله عليه وسلم، “صيام يوم عرفة من أحب الأعمال وأعظمها لغير الحاج”.

حكم صوم عرفة للحاج

أما عن صوم عرفة للحاج، فلا صيام للحاج، وفقا الي الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يكره صيام عرفة للحاج؛ حيث يضعفه الصوم عن استكمال المناسك، ويقلل من قدرته على الوقوف بعرفة، والدعاء، واستكمال مناسك الحج.

موعد يوم عرفة 2024 :

تبدأ ليلة عرفة من مساء يوم الجمعة، الموافق 14 يونيو 2024، وينتهي يوم عرفة مع غروب شمس يوم السبت، الموافق 15 يونيو 2024، وحسب الصفحة الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن يولد هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس، الموافق 6 يونيو 2024، وبالتالي تصبح وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى 1445 على النحو التالي:

غرة ذي الحجة 1445 توافق الجمعة، الموافق 7 يونيو 2024. وتوافق وقفة عرفات 1445 توافق السبت، الموافق 15 يونيو 2024.



