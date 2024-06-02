تُواصل جهات التحقيق تحقيقاتها مع "كريم.م" المُلقب بـ سفاح التجمع والمتهم في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، بإنهاء حياة فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن وتعذيبهن وإجبارهن على تناول المواد المخدرة.

"حزام وكرفتة".. كيف تخلص سفاح التجمع من ضحيته الأخيرة؟

وفجرت عمليات تفريغ الفيديوهات التي صورها المتهم - سفاح التجمع - من خلال هاتفيه وكاميرات وضعها داخل غرفته العازلة للصوت مفاجآت عديدة بشأن الإجابة عن سؤال: كيف تخلص المتهم من ضحيته الأخيرة؟

وكشفت التحقيقات الجارية مع سفاح التجمع أمام جهات التحقيق وتفريغ الفيديوهات، أنه مارس الرذيلة مع ضحيته الأخيرة بطريقة سادية وتلذذ بتعذيبها - سيدة متزوجة في العشرينيات من عمرها - ثم كتم أنفاسها باستخدام كيس بلاستيك حتى فارقت الحياة، ومثّل بجثتها حيث ربط عنقها برابطة عنق "كرفتة"، ثم ربط "الكرفتة" في باب الغرفة، كما ربط نفسه بحزام جلد، ومارس الرذيلة مع جثتها.

كما تبين أنه نزع "الكرفتة" من عنقها ووضع قدميه على رقبتها وخنقها حتى خرجت الدماء من فمها، ثم جامعها مرة أخرى، وعقب انتهاء جريمته ووضع جثتها في حقيبة فارهة ووضعها في حقيبة سيارته.

وفجرت التحقيقات وعملية تفريغ الفيديوهات أن المتهم توقف خلال قيادته على الطريق ثم أخرج جثة الضحية من الحقيبة ووضعها في المقعد الخلفي للسيارة ومارس معها الرذيلة، ثم ألقى بها على أحد جانبي طريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخريين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة على أنه جارٍ استكمال التحقيقات.

ومن المنتظر في حالة عدم صدور قرار إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات المختصة عرضه على قاضي التجديد في يوم 4 يونيو المقبل عقب انقضاء فترة الحبس الصادر بها قرار من جهات التحقيق من قبل، والتي كانت 15 يومًا.

