البنك التجاري الدولي يتقدم بمستندات زيادة رأسماله لـ30.431 مليار جنيه

قالت إدارة البورصة المصرية، إن البنك التجاري الدولي – مصر، تقدم بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 30.195 مليار جنيه إلى 30.431 مليار بزيادة قدرها 236.57 مليون جنيه.

وأوضحت البورصة، في بيان، أن الزيادة موزعه على 23.65 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد مسددة نقدًا، وأنها تمثل الشريحة الخامسة عشرة لنظام الإثابة و التحفيز للعاملين (نظام الوعد بالبيع) بالبنك.

وأضافت أن المستندات المقدمة من البنك جار فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

يشار إلى أن صافى ربح البنك التجارى الدولي ارتفع بنسبة 97% على أساس سنوى خلال الربع الأول من العام الجاري، ليسجل 11.9 مليار جنيه، بدعم من نمو صافى الدخل من العائد وأرباح العمليات بالعملة الأجنبية.