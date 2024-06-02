موعد وقفة عرفات والأدعية المستحبة.. تعرف عليها

ينتظر المسلمون حلول وقفة عرفات خلال الأيام القليلة المقبلة، وأول أيام عيد الأضحى 2024.

وكشفت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن وقفة عيد الأضحى 2024، من المقرر أن تكون في يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 المقبل، وذلك بعد استطلاع غرة شهر ذي الحجة 1445هـجري، الموافق يوم الجمعة 7 يونيو 2024.

موعد عيد الأضحى 2024

وبناء علي ذلك، سيكون موعد أول أيام عيد الأضحى 2024، الأحد 16 يونيو 2024، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2024 المقبل، وفقا للمعهد القومي للحسابات الفلكية.

الأدعية المستحبة في وقفة عرفات

يحرص المسملون وخاصة الحجاج علي الأدعية خلال وقفة عرفات، ونقدم لكم أبرزها:

- اللهم لا تخرجني من يوم عرفه الا وقد أصلحت حالي و قويت إيماني وأسعدت حياتي وحققت ما في بالي يا رب إنك على كل شي قدير.

- اللهم ما قسمت في يوم عرفة من خير وصحة وسعة رزق واستجابة دعاء فاجعل لنا وأحبابنا وكل من له حق علينا أوفر الحظ والنصيب.

- اللّهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تُكفّر عنا سيئاتنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

- اللّهم اغفر لي ولوالدي ولمن أحسن إلي، اللّهم سهّل لنا كل عسير وأرنا في حياتنا ما يسرّنا ويرضيك.

- اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.

- اللّهم اغفر لي ولوالدي ولمن أحسن إلي، اللّهم سهّل لنا كل عسير وأرنا في حياتنا ما يسرّنا ويرضيك

- اللهم ما قسمت في يوم عرفة من خير وصحة وسعة رزق واستجابة دعاء فاجعل لنا وأحبابنا .

- اللهم في يوم عرفه الفضيل اغفر لوالدي وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماءوالثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا.

- في يوم عرفة أدعو اللهم إختر لنا طريقا يسعدنا ، طريقا لا يشقي قلوبنا ولا يؤذي أعيننا ، طريقا ترضاه لنا ثم ترضينا به.

- اللهم بلغنا خير ايام الدنيا عشر ذي الحجة ويوم عرفة واجعل لنا فيها دعوة مستجابة واغفر ذنوبنا واشف مريضنا وارزقنا ما نحتاجة يا رب.

- تسامحوا قبل يوم عرفه وكونوا أنقياء كالأطفال اللهم اني قد سامحت كل خلقك وكل من ظلمني لوجهك يا كريم اللهم بلغنا يوم عرفة.

- اللهم بلغنا عشر ذي الحجه وبلغنا يوم عرفه وبلغنا عيد الأضحى نحن ومن نحب ب نعمه ۈعافيه وأمن وأمان وبلاد المسلمين يآرب.

- اللهم بلغنا العشر من ذي الحجة و يوم عرفة واجعل لنا فيه دعوات ﻻترد وأعمال متقبلة يا أكرم اﻷكرامين يارب.

- اللهم يا رَاحِمَ الضُّعَفَاءِ، بَارِئَ الْبَرَايَا، خَلَقْتَ الْخَلْقَ لِتَسْبِيحِكَ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، مَدَدْتَ الْأَرْضَ

وَحَكَمْتَ بِالْقِسْطِ، وَأَقَمْتَ الْمِيزَانَ، إِلَيْكَ أُدِّيَ الْحَمْدُ وَارْتَفَعَ إِلَيْكَ ثَمَرُ التَّسْبِيحِ وَصَعِدَ إِلَيْكَ وَقَارُ التَّقْدِيسِ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْجَبَّارُ، ذُو الْجَبَرُوتِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، لَا يَطَّلِعُ عَلَى غَيْبِكَ أَحَدٌ وَلَا يَظْهَرُ مِنْ أَمْرِكَ إِلَّا مَا شِئْتَ، بِيَدِكَ الْمُلْكُ وَالْمَلَكُوتُ، وَبِيَدِكَ الْمَفَاتِيحُ وَالتَّقْدِيرُ، وَبِيَدِكَ مُلْك الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تَعْلَمُ مَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَائِنٌ، وَمَا فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْحَامِ، وَظُلُمَاتِ الْبُحُورِ، تَعَالَيْتَ وَتَجَبَّرْتَ فِي مَجْلِسِ وَقَارِ كُرْسِيِّ عَرْشِكَ، تَرَى كُلَّ عَيْنٍ، وَعَيْنٌ لَا تَرَاكَ، وَتُدْرِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَشَيْءٌ لَا يُدْرِكُكَ، تُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَأَنْتَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ».