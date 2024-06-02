غدا.. بدء محاكمة نجل بايدن بتهمة "حيازة سلاح ناري"

تبدأ محكمة فيدرالية أمريكية غدا الاثنين محاكمة هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن بتهمة الحيازة غير القانونية لسلاح ناري، في إطار تطورات قانونية غير مسبوقة ومحفوفة بالمخاطر لحملة والده الانتخابية الرئاسية.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاحد أن مدعين فيدراليين يتهمون هانتر (54 عاما) بالكذب عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري في عام 2018 حين نفى إدمانه على المخدرات، لا سيما الكوكايين، الأمر الذي اعترف به لاحقا. واتُهم هانتر بايدن بالاحتيال الضريبي في قضية أخرى.

وسيتعين على هيئة محلفين في ويلمينجتون، التي تعد معقلا لبايدن في ولاية ديلاوير أن تبت في تهمتين رئيسيتين تتعلقان باحتمال ملء وثائق ضرورية لشراء سلاح ناري بطريقة احتيالية، وتهمة ثالثة تتعلق بالحيازة غير القانونية لهذا السلاح.

ويأتي بدء محاكمة هانتر بايدن في وقت لا يزال يتردد صدى الإدانة التاريخية لدونالد ترامب بعد خضوعه لمحاكمة استمرت 6 أسابيع أمام المحكمة الجنائية في نيويورك.