عرض برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الدكتورة منى شكر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "بعد التوتر الشديد.. انفراجة حذرة في العلاقات بين أمريكا والصين".

وأوضح التقرير أن انفراج حذر في العلاقات الصينية الأمريكية بعد عامين مثيرين للجدل بعد التوتر الشديد بين بكين وواشنطن الذي بلغ ذروته بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان، وإسقاط الولايات المتحدة منطاد تجسس صيني، قررت الصين ردا على ذلك تعليق الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية في حدها الأدنى، وبدأ انفراج في العلاقات يحل بشكل بطيء بين واشنطن وبكين حيث بدأ الطرفان القبول بأنه يتعين عليهما إدارة الخلافات بينهما بشكل مسؤول.

وأضاف أنه ظهرت مؤشرات التحسن في العلاقات بين بكين وواشنطن في أكتوبر 2023 عندما زار وفد رفيع المستوى يضم 6 من أعضاء مجلس الشيوخ وعمد الرئيس الصيني إلى التقليل من التوتر المتصاعد بين الدولتين، وحث القوتين العظميين على تجاوز التنافس والمواجهة من خلال تبني روح التعاون بينهما.

https://www.youtube.com/watch?v=BQInYX610Ts&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9