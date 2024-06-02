COP28: قرار جمعية الصحة العالمية دليل على أهمية بذل الجهود لموجهة التغير المناخي

أكد عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر COP28، أن قرار جمعية الصحة العالمية دليل على أهمية العمل وبذل المزيد من الجهود لمواجهة التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ على صحة الإنسان، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأوضح عدنان، أن على جميع الدول مواصلة رفع مستوى الطموح لمواجهة هذا التحدي، ويتضمن ذلك تقديم الخطط الوطنية للتكيف ورفع مستوى الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، كما نتطلع لمواصلة الشراكة القوية بين رئاسات COP28وCOP29 وCOP30 في الصحة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لمؤتمر COP28 ترحيبه بالقرار الجديد بشأن تغير المناخ والصحة. حيث تمثل مشاركة دولة الإمارات للمجموعة الأساسية الراعية لهذا القرار، الذي يستند إلى "إعلان COP28 الإمارات بشأن الصحة والمناخ".

وكانت الدورة 77 لجمعية الصحة العالمية في جنيف، المنعقدة تحت شعار «الجميع من أجل الصحة، والصحة من أجل الجميع»، قد اعتمدت قراراً جديداً يبرز ضرورة مواجهة تحديات الصحة المتعلقة بالمناخ، بالاستفادة من الإنجازات والزخم المتحقق خلال "مؤتمر COP28" الذي أُقيم في دبي نهاية العام الماضي.

