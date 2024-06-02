"غراب" يترأس لجان اختبارات المتقدمين لوظائف مديري عموم بالديوان العام والتربية والتعليم

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم، لجان اختبار تجديد تعيين وظائف مدير عام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش الإداري بالديوان العام ومدير عام الإدارة العامة للشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم.

أوضح محافظ الشرقية، أن اختبارات تجديد شغل الوظائف القيادية بجميع قطاعات العمل تأتي تفعيلا لخطة الدولة للنهوض بالعمل الإداري والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيلاً لسياسة الإصلاح التي تنتهجها الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي.

وأضاف ممدوح غراب، أن معايير الاختبار تتضمن عرضا للإنجازات التي حققها كل متقدم في قطاعه فضلا عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار.

حضر الاختبارات المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم وحامد محمد عباس القائم بعمل مدير مديرية التنظيم والإدارة بالشرقية