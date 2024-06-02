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الإثنين 03 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ القاهرة: تذليل التحديات لإنجاز المشروعات بالمنطقة الجنوبية

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
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 عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا بحضور المهندس هاني سليمان الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام واللواء عبد التواب محمد رئيس حى دار السلام و مسئولي المكتب العربي.

بحث الاجتماع الحلول والمقترحات للخطط المستقبلية والمشروعات الجارية للمساهمة  الفعالة في تحسين الخدمات المقدمة تدعيما لخطط الدولة المتلاحقة في شتى المجالات الى جانب تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المشروعات .

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ان اللقاء يأتي في اطار التنسيق التام لبحث المشروعات التي تتم بالمنطقة الجنوبية لتذليل كافة العقبات و التنسيق الدائم لتحقيق إنجازات غير مسبوقة  وتحقيق طفرة في مجال التنفيذ من خلال متابعة كافة الموضوعات وعقد اللقاءات الدورية لتقديم كل الدعم لخروج المشروعات الى النور .

المهندسة جيهان عبد المنعم المنطقة الجنوبية حي دار السلام محافظ القاهره نائب محافظ القاهرة