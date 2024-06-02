شديد الحرارة علي كافة الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، واستمرار الموجة شديدة الحرارة علي كافة الأنحاء، حيث يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار علي السواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الاثنين نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الاثنين

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 27 وعلى شمال الصعيد 39 للعظمي والصغرى 23 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمي والصغري 27 درجة .

