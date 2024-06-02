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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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مصر تواصل تحركاتها لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالى قطاع غزة.. شاهد

مصر تواصل تحركاتها
مصر تواصل تحركاتها لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة
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استمرارًا للتحركات المصرية المبذولة لإيقاف الحرب داخل قطاع غزة والحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والعمل على إنفاذ المساعدات بالكميات الكافية لإنقاذ أهالى القطاع، وتأكيدًا على دعم مصر للقضية الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط لدفع المجتمع الدولى للاضطلاع بمسئولياته فى مواجهة العدوان الإسرائيلى على غزة. 

انطلقت طائرات النقل العسكرية المصرية على مدار الأيام الماضية يرافقها نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة ضمن التحالف الدولى من المملكة الأردنية الهاشمية نحو قطاع غزة، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لعشرات الأطنان من المساعدات بالمناطق التى يصعب الوصول إليها داخل القطاع للتخفيف من جراح وآلالم السكان، ولتمنح تلك المساعدات قدرًا ضئيلًا من الأمل لأهالى القطاع جراء استمرار الحرب داخل القطاع.

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